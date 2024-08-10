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Иранец Ариан Салими выиграл золото ОИ-2024 по тхэквондо в категории свыше 80 кг

Иранец Ариан Салими выиграл золото ОИ-2024 по тхэквондо в категории свыше 80 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по тхэквондо в категории свыше 80 кг. Обладателем золотой медали стал представитель Ирана Ариан Салими. Серебряную медаль завоевал британец Каден Каннингем. Бронзовую медаль разделили Рафаэль Юниер Альба Кастильо с Кубы и ивуариец Шейк Сиссе.

Олимпиада 2024. Тхэквондо
Мужчины. Свыше 80 кг. Финал
10 августа 2024, суббота. 22:19 МСК
Окончено
1
Ариан Салими
Иран
2
Каден Каннингем
Великобритания
3
Шейк Сиссе
Кот-д'Ивуар
3
Рафаэль Юниер Альба Кастильо
Куба

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Отметим, спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в церемонии закрытия Олимпиады-2024.

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