Грузин Талахадзе стал олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике в категории свыше 102 кг

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл в финале по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 102 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 470 кг. Второе место занял представитель Армении Вараздат Лалаян (467 кг), а тройку лидеров замкнул Гор Минасян из Бахрейна (561 кг).

Ранее норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда выиграла золотую медаль в весе до 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с рекордом соревнований 275 кг.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.