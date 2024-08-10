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Грузин Талахадзе стал олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике в категории свыше 102 кг

Грузин Талахадзе стал олимпийским чемпионом по тяжёлой атлетике в категории свыше 102 кг
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Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе выиграл в финале по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 102 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 470 кг. Второе место занял представитель Армении Вараздат Лалаян (467 кг), а тройку лидеров замкнул Гор Минасян из Бахрейна (561 кг).

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Мужчины. Свыше 102 кг
10 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Окончено
1
Лаша Талахадзе
Грузия
470
2
Вараздат Лалаян
Армения
467
3
Гор Минасян
Бахрейн
461

Ранее норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда выиграла золотую медаль в весе до 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с рекордом соревнований 275 кг.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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