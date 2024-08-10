Определился победитель женского турнира по боксу в весе до 75 кг

Завершился финальный поединок женского боксёрского турнира XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция) в весовой категории до 75 кг. Китаянка Ли Цянь встретилась с представительницей Панамы Атейной Билон. Победу со счётом 4:1 одержала китайская спортсменка.

Ли Цянь 34 года. Китаянка в третий раз стала медалистом Олимпийских игр. На турнире 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) она завоевала бронзовую медаль, а на соревнованиях 2021 года Токио (Япония) стала второй.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».