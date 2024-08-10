Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Пляжники» из Норвегии обыграли Катар в матче за бронзу Олимпиады-2024

«Пляжники» из Норвегии обыграли Катар в матче за бронзу Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился матч за третье место по пляжному волейболу. Бронзовые награды завоевали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум (победители Олимпийских игр – 2020 в Токио). Представители Норвегии оказались сильнее дуэта из Катара — Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Встреча закончилась со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

Олимпиада 2024. Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место. Норвегия — Катар
10 августа 2024, суббота. 21:55 МСК
Окончено
3
Норвегия
W

Отметим, что в финале Токио-2020 Мол и Сёрум со счётом 2:0 (21:17, 21:18) обыграли сборную Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Бронзу тогда завоевали представители Катара.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android