«Пляжники» из Норвегии обыграли Катар в матче за бронзу Олимпиады-2024

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился матч за третье место по пляжному волейболу. Бронзовые награды завоевали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум (победители Олимпийских игр – 2020 в Токио). Представители Норвегии оказались сильнее дуэта из Катара — Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана. Встреча закончилась со счётом 2:0 (21:13, 21:16).

Отметим, что в финале Токио-2020 Мол и Сёрум со счётом 2:0 (21:17, 21:18) обыграли сборную Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Бронзу тогда завоевали представители Катара.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.