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Баходир Джалолов стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу

В Париже (Франция) завершился финальный поединок мужского олимпийского турнира в весовой категории свыше 92 кг. Победитель Олимпиады – 2020 узбекистанец Баходир Джалолов встретился с испанцем Аюбом Эль-Айссауи. Джалолов со старта занял центр ринга, тесня испанца джебом. В концовке раунда узбекский боксёр дважды послал соперника в нокдаун, сумев лишить его равновесия сильнейшей левой рукой.

Во втором раунде Эль-Айссауи перестал бросаться на соперника, но продолжил регулярно пропускать прямые удары.

Третий раунд также прошёл под диктовку Джалолова, контролировавшего темп и дистанцию.

Результат поединка: победа Баходира Джалолова единогласным решением – 5-0.

Баходиру Джалолову 30 лет. Узбекский боксёр также является трёхкратным победителем чемпионатов Азии и двукратным чемпионом мира.