Шведские «пляжники» уверенно обыграли Германию в финале Олимпийских игр — 2024

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился финальный матч турнира по пляжному волейболу. Золотые награды завоевали шведы Давид Оман и Йонатан Хелльвиг. Представители Швеции оказались сильнее дуэта из Германии — Нильса Элерса и Клменса Виклера. Встреча закончилась со счётом 2:0 (21:10, 21:13).

Ранее бронзовые награды завоевали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум (победители Олимпийских игр – 2020 в Токио).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

В этом году Россия и Беларусь не были допущены до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов. Допущенным россиянам было строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.