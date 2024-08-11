Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 10 августа
В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) прошёл очередной день олимпийского турнира в лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Мужчины. Марафон
- Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 OR
- Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47
- Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00
Мужчины. Прыжки в высоту
- Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36
- Шелби Макивен (США) — 2,36
- Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34
Мужчины. 800 м
- Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,19
- Марко Ароп (Канада) — 1.41,20
- Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,50
Женщины. Метание копья
- Харука Китагути (Япония) — 65,80
- Джо-Эйн ван Дик (ЮАР) — 63,93
- Никола Огродникова (Чехия) — 63,68
Женщины. 100 м с барьерами
- Масе Расселл (США) — 12,33
- Сирена Самба-Майела (Франция) — 12,34
- Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36
Мужчины. 5000 м
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66
- Рональд Квемои (Кения) — 13.15,04
- Гранд Фишер (США) — 13.15,13
Женщины. 1500 м
- Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.51,29 OR
- Джессика Халл (Австралия) — 3.52,56
- Джорджия Белл (Великобритания) — 3.52,61
Мужчины. Эстафета 4х400 м
- США — 2.54,43 OR
- Ботсвана — 2.54,53
- Великобритания — 2.55,83
Женщины. Эстафета 4х400
- США — 3.15,27
- Нидерланды — 3.19,50
- Великобритания — 3.19,72
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