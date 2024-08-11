Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 10 августа

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) прошёл очередной день олимпийского турнира в лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Мужчины. Марафон

Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 OR Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47 Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00

Мужчины. Прыжки в высоту

Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36 Шелби Макивен (США) — 2,36 Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34

Мужчины. 800 м

Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,19 Марко Ароп (Канада) — 1.41,20 Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,50

Женщины. Метание копья

Харука Китагути (Япония) — 65,80 Джо-Эйн ван Дик (ЮАР) — 63,93 Никола Огродникова (Чехия) — 63,68

Женщины. 100 м с барьерами

Масе Расселл (США) — 12,33 Сирена Самба-Майела (Франция) — 12,34 Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36

Мужчины. 5000 м

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66 Рональд Квемои (Кения) — 13.15,04 Гранд Фишер (США) — 13.15,13

Женщины. 1500 м

Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.51,29 OR Джессика Халл (Австралия) — 3.52,56 Джорджия Белл (Великобритания) — 3.52,61

Мужчины. Эстафета 4х400 м

США — 2.54,43 OR Ботсвана — 2.54,53 Великобритания — 2.55,83

Женщины. Эстафета 4х400