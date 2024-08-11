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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 10 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 10 августа
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В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) прошёл очередной день олимпийского турнира в лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Мужчины. Марафон

  1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 OR
  2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47
  3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00

Мужчины. Прыжки в высоту

  1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,36
  2. Шелби Макивен (США) — 2,36
  3. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,34

Мужчины. 800 м

  1. Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.41,19
  2. Марко Ароп (Канада) — 1.41,20
  3. Джамель Седжати (Алжир) — 1.41,50

Женщины. Метание копья

  1. Харука Китагути (Япония) — 65,80
  2. Джо-Эйн ван Дик (ЮАР) — 63,93
  3. Никола Огродникова (Чехия) — 63,68

Женщины. 100 м с барьерами

  1. Масе Расселл (США) — 12,33
  2. Сирена Самба-Майела (Франция) — 12,34
  3. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36

Мужчины. 5000 м

  1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66
  2. Рональд Квемои (Кения) — 13.15,04
  3. Гранд Фишер (США) — 13.15,13

Женщины. 1500 м

  1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 3.51,29 OR
  2. Джессика Халл (Австралия) — 3.52,56
  3. Джорджия Белл (Великобритания) — 3.52,61

Мужчины. Эстафета 4х400 м

  1. США — 2.54,43 OR
  2. Ботсвана — 2.54,53
  3. Великобритания — 2.55,83

Женщины. Эстафета 4х400

  1. США — 3.15,27
  2. Нидерланды — 3.19,50
  3. Великобритания — 3.19,72
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