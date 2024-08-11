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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 10 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 10 августа, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 10 августа 2024 года.

По итогам соревнований этого дня сборная Китая закрепилась на первом месте медального зачёта. В активе китайцев 90 медалей (39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых). На втором месте расположилась команда США. В активе американцев 122 медали: 37 золотых, 43 серебряных и 42 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (50 медалей: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых).

В активе российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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