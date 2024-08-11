Валиев подал протест на результат поединка с Жамаловым на Олимпиаде в Париже

Двукратный чемпион России, выступающий за Албанию, Чермен Валиев заявил, что подал протест на результат четвертьфинального поединка после поражения от представителя Узбекистана Разамбека Жамалова на Олимпиаде в Париже.

«Не понял, что произошло на последних секундах схватки с Жамаловым. Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Этого даже близко не было. Я не избегал борьбы. Когда человек ведёт, он не атакует, а защищается и не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошёл в ногу, а я отпрыгнул. Всё. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли были у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия.

Протест? Мы планировали подавать апелляцию и отправили её по почте в комиссию федерации. Но думаю, уже ничего не поменяют. Здесь у меня было четыре схватки, и все выиграл. Кто разбирается в борьбе и ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили», — передаёт слова Валиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам Олимпиады Валиев взял бронзу, а Жамалов – золото.

Почему россияне сохраняют нейтралитет на ОИ-2024