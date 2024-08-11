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Жамалов отреагировал на протест Валиева на результат поединка на Олимпиаде в Париже

Жамалов отреагировал на протест Валиева на результат поединка на Олимпиаде в Париже
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Представитель Узбекистана Разамбек Жамалов высказался о протесте двукратного чемпиона России, выступающего за Албанию, Чермена Валиева на результат четвертьфинального поединка на Олимпиаде в Париже.

«Валиев сказал, что выиграл схватку? Он взял бронзу, а я золото. Всё по факту. Он убегал всю схватку. В мою пользу никогда судейства не было, с чего вдруг на Олимпиаде начнут за меня это делать? Я бегал за ним постоянно, это явное уклонение от борьбы. Это первый раз такое? Сколько примеров в борьбе, люди просто не могут признать», — передаёт слова Жамалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам Олимпиады Валиев взял бронзу, а Жамалов – золото.

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