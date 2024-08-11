Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 15-го дня, 10 августа

10 августа на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже участники разыграли очередные комплекты медалей в ряде видов спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.
10 августа, суббота. Олимпиада-2024, день 15-й. Результаты финалов
Баскетбол. Мужчины
- США
- Франция
- Сербия
Бокс. Женщины. До 57 кг.
- Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)
- Юлия Шеремета (Польша)
Бокс. Мужчины. До 57 кг.
- Абдумалик Халоков (Узбекистан)
- Мунарбек Сейитбек (Кыргызстан)
Бокс. Женщины. До 75 кг.
- Ли Цянь (Китай)
- Атейна Бибеичи Билон (Панама)
Бокс. Мужчины. Свыше 92 кг.
- Баходир Джалолов (Узбекистан)
- Айюб Гадфа Дрисси эль Айссауи (Испания)
Брейкинг. Мужчины.
- Канада
- Франция
- США
Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон.
- Португалия
- Италия
- Дания
Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг.
- Разамбек Жамалов (Узбекистан)
- Даити Такатани (Япония)
- Чермен Валиев (Албания)
Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг.
- Гено Петриашвили (Грузия)
- Амир Заре (Иран)
- Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан)
Вольная борьба. Женщины. До 62 кг.
- Сакура Мотоки (Япония)
- Ирина Коляденко (Украина)
- Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)
Водное поло. Женщины.
- Испания
- Австралия
- Нидерланды
Волейбол. Мужчины.
- Франция
- Польша
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место.
- Бразилия обыграла Турцию со счётом 3:1
Пляжный волейбол. Мужчины.
- Швеция
- Германия
- Норвегия
Гандбол. Женщины.
- Норвегия
- Франция
- Дания
Гольф. Женщины.
- Лидия Ко (Новая Зеландия)
- Эстер Хензелайт (Германия)
- Линь Сиюй (Китай)
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.
- Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
- Тамара Чипеш (Венгрия)
- Эмма Остранн Йёргенсен (Дания)
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.
- Йозеф Досталь (Чехия)
- Адам Варга (Венгрия)
- Балинт Копас (Венгрия)
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.
- Кэти Венсан (Канада)
- Невин Харрисон (США)
- Ярислейдис Сирило Дюбойс (Куба)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.
- Тамират Тола (Эфиопия)
- Башир Абди (Бельгия)
- Бенсон Кипруто (Кения)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту.
- Хамиш Керр (Новая Зеландия)
- Шелби Макивен (США)
- Мутаз Эсса Баршим (Катар)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м.
- Эммануэль Ваниони (Кения)
- Марко Ароп (Канада)
- Джамель Седжати (Алжир)
Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья.
- Харука Китагути (Япония)
- Джо-Эйн ван Дик (ЮАР)
- Никола Огродникова (Чехия)
Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами.
- Масе Расселл (США)
- Сирена Самба-Майела (Франция)
- Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м.
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
- Рональд Квемои (Кения)
- Грант Фишер (США)
Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м.
- Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения)
- Джессика Халл (Австралия)
- Джорджия Белл (Великобритания)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х400 м.
- США
- Ботсвана
- Великобритания
Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х400 м.
- США
- Нидерланды
- Великобритания
Настольный теннис. Женщины. Командный разряд.
- Китай
- Япония
- Южная Корея
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м.
- Юань Цао (Китай)
- Рикуто Тамаи (Япония)
- Ноа Уильямс (Великобритания)
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
- Китай
- Великобритания
- Нидерланды
Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба.
- Ахмед Эль-Генди (Египет)
- Тайсю Сато (Япония)
- Джорджо Малан (Италия)
Скалолазание. Женщины. Боулдеринг и трудность.
- Янья Гарнбрет (Словения)
- Брук Рабуту (США)
- Джессика Пильц (Австрия)
Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг.
- Ариан Салими (Иран)
- Каден Каннингем (Великобритания)
- Шейк Сиссе (Кот-д'Ивуар)
Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг.
- Альтеа Лорен (Франция)
- Светлана Осипова (Узбекистан)
- Да Бин Ли (Южная Корея)
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 102 кг.
- Лю Хуаньхуа (Китай)
- Акбар Джураев (Узбекистан)
- Евгений Тихонцов (Беларусь)
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 81 кг.
- Сольфрид Коанда (Норвегия)
- Сара Ахмед (Египет)
- Нейси Дахомес (Эквадор)
Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 102 кг.
- Лаша Талахадзе (Грузия)
- Вараздат Лалаян (Армения)
- Гор Минасян (Бахрейн)
Футбол. Женщины.
- США
- Бразилия
- Германия
Художественная гимнастика. Групповое многоборье.
- Китай
- Израиль
- Италия
Сборная Сербии празднует в автобусе бронзу Олимпиады-2024: