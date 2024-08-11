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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 15-го дня, 10 августа

10 августа на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже участники разыграли очередные комплекты медалей в ряде видов спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.

10 августа, суббота. Олимпиада-2024, день 15-й. Результаты финалов

Баскетбол. Мужчины

США Франция Сербия

Бокс. Женщины. До 57 кг.

Бокс. Мужчины. До 57 кг.

Абдумалик Халоков (Узбекистан) Мунарбек Сейитбек (Кыргызстан)

Бокс. Женщины. До 75 кг.

Ли Цянь (Китай) Атейна Бибеичи Билон (Панама)

Бокс. Мужчины. Свыше 92 кг.

Баходир Джалолов (Узбекистан) Айюб Гадфа Дрисси эль Айссауи (Испания)

Брейкинг. Мужчины.

Канада Франция США

Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон.

Португалия Италия Дания

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг.

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг.

Гено Петриашвили (Грузия) Амир Заре (Иран) Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан)

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг.

Сакура Мотоки (Япония) Ирина Коляденко (Украина) Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)

Водное поло. Женщины.

Испания Австралия Нидерланды

Волейбол. Мужчины.

Франция Польша

Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место.

Бразилия обыграла Турцию со счётом 3:1

Пляжный волейбол. Мужчины.

Швеция Германия Норвегия

Гандбол. Женщины.

Норвегия Франция Дания

Гольф. Женщины.

Лидия Ко (Новая Зеландия) Эстер Хензелайт (Германия) Линь Сиюй (Китай)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.

Лиза Каррингтон (Новая Зеландия) Тамара Чипеш (Венгрия) Эмма Остранн Йёргенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.

Йозеф Досталь (Чехия) Адам Варга (Венгрия) Балинт Копас (Венгрия)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.

Кэти Венсан (Канада) Невин Харрисон (США) Ярислейдис Сирило Дюбойс (Куба)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Марафон.

Тамират Тола (Эфиопия) Башир Абди (Бельгия) Бенсон Кипруто (Кения)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту.

Хамиш Керр (Новая Зеландия) Шелби Макивен (США) Мутаз Эсса Баршим (Катар)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м.

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья.

Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами.

Масе Расселл (США) Сирена Самба-Майела (Франция) Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м.

Якоб Ингебригтсен (Норвегия) Рональд Квемои (Кения) Грант Фишер (США)

Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м.

Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) Джессика Халл (Австралия) Джорджия Белл (Великобритания)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х400 м.

США Ботсвана Великобритания

Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х400 м.

США Нидерланды Великобритания

Настольный теннис. Женщины. Командный разряд.

Китай Япония Южная Корея

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м.

Юань Цао (Китай) Рикуто Тамаи (Япония) Ноа Уильямс (Великобритания)

Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.

Китай Великобритания Нидерланды

Современное пятиборье. Мужчины. Бег + стрельба.

Ахмед Эль-Генди (Египет) Тайсю Сато (Япония) Джорджо Малан (Италия)

Скалолазание. Женщины. Боулдеринг и трудность.

Янья Гарнбрет (Словения) Брук Рабуту (США) Джессика Пильц (Австрия)

Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг.

Ариан Салими (Иран) Каден Каннингем (Великобритания) Шейк Сиссе (Кот-д'Ивуар)

Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг.

Альтеа Лорен (Франция) Светлана Осипова (Узбекистан) Да Бин Ли (Южная Корея)

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 102 кг.

Лю Хуаньхуа (Китай) Акбар Джураев (Узбекистан) Евгений Тихонцов (Беларусь)

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 81 кг.

Сольфрид Коанда (Норвегия) Сара Ахмед (Египет) Нейси Дахомес (Эквадор)

Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 102 кг.

Футбол. Женщины.

США Бразилия Германия

Художественная гимнастика. Групповое многоборье.

Китай Израиль Италия

Сборная Сербии празднует в автобусе бронзу Олимпиады-2024: