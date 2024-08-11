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Губерниев отреагировал на победу в боксе скандальной спортсменки из Алжира на ОИ-2024

Губерниев отреагировал на победу в боксе скандальной спортсменки из Алжира на ОИ-2024
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Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе на Олимпиаде-2024 в Париже скандальной спортсменки из Алжира Иман Хелиф в соревнованиях по боксу.

«Ещё раз!!! Я не понимаю!!! Нам Алжир дружественная страна, мы всячески развиваем партнерские отношения!!! И при этом очень многие у нас просто загнобили олимпийскую чемпионку по боксу из Алжира… Мне кажется, это очень некрасиво и гадко… Если есть вопросы к МОК, их надо Томасу Баху задавать…

В общем, надо быть добрее!!! Я вот очень добрый!!! Олимпиаду люблю, спорт и физическую культуру!!! Читаю книги и слушаю музыку!!! Мир спасёт не красота, а доброта…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

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