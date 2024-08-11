Вольная борьба, Олимпиада-2024: результаты соревнований 10 августа

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10 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже прошли соревнования по вольной борьбе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состязаний.

Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг

1. Разамбек Жамалов (Узбекистан)

2. Даити Такатани (Япония)

3. Чермен Валиев (Албания)

3. Кайл Дэйк (США)

Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Амир Заре (Иран)

3. Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан)

3. Таха Акгюль (Турция)

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг

1. Сакура Мотоки (Япония)

2. Ирина Коляденко (Украина)

3. Айсулуу Тыныбекова (Киргизия)

3. Грейс Якоб Буллен (Норвегия)

Летние Олимпийские игры — 2024 проводятся в столице Франции Париже с 26 июля 2024 года и завершатся сегодня, 11 августа 2024 года.