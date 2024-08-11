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Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже: где смотреть онлайн, время начала прямой трансляции, на каком канале покажут

Церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже: где смотреть онлайн, время начала трансляции
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В Париже завершаются XXXIII летние Олимпийские игры — 2024, которые проходили в столице Франции с 26 июля 2024 года.

Сегодня, 11 августа, состоится церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже. Мероприятие начнётся в 22:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию церемонии закрытия ОИ-2024 можно будет на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Мероприятие пройдёт на преобразованном в концертный зал стадионе «Стад де Франс». Церемония будет включать в себя несколько обязательных этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору летних Олимпийских игр — 2028 (Лос-Анджелес, США).

Ранее церемония открытия Олимпиады-2024, прошедшая в Париже 26 июля 2024 года, оказалась скандальной и вызвала критические отклики во многих странах мира.

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