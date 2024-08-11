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Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 11 августа, финал и игра за третье место

Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 11 августа
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11 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут заключительные матчи плей-офф, которые определят всех обладателей олимпийских медалей в мужском гандболе — игра за третье место и финал.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.
Расписание матчей 11 августа, время московское

Матч за третье место, 10:00 — Испания — Словения

Финал, 14:30 — Германия — Дания

Олимпиада 2024. Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место. Испания — Словения
11 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Олимпиада 2024. Гандбол
Мужчины. Финал. Германия — Дания
11 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Ранее обе полуфинальные встречи мужского гандбольного турнира завершились с преимуществом победителей в один мяч. Германия переиграла Испанию со счётом 25:24, в то время как Дания одолела Словению со счётом 31:30. В четвертьфинале немцы в дополнительное время выбили из олимпийского турнира хозяев соревнований французов — 35:34 (д. вр.).

Гандбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Гандбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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