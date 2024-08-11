Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 11 августа

11 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут заключительные матчи плей-офф, которые определят всех обладателей олимпийских медалей в мужском гандболе — игра за третье место и финал.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Расписание матчей 11 августа, время московское

Матч за третье место, 10:00 — Испания — Словения

Финал, 14:30 — Германия — Дания

Ранее обе полуфинальные встречи мужского гандбольного турнира завершились с преимуществом победителей в один мяч. Германия переиграла Испанию со счётом 25:24, в то время как Дания одолела Словению со счётом 31:30. В четвертьфинале немцы в дополнительное время выбили из олимпийского турнира хозяев соревнований французов — 35:34 (д. вр.).