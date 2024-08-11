США выиграли мужской финал по баскетболу на ОИ, Рублёв победил Синнера. Главное к утру

Мужская сборная США выиграла олимпийский финал по баскетболу в Париже, одолев национальную команду Франции (98:87), российский теннисист Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Монреале, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за травли в Сети. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».