США выиграли мужской финал по баскетболу на ОИ, Рублёв победил Синнера. Главное к утру
Мужская сборная США выиграла олимпийский финал по баскетболу в Париже, одолев национальную команду Франции (98:87), российский теннисист Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Монреале, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за травли в Сети. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная США по баскетболу победила команду Франции в матче за золото на Олимпиаде в Париже.
- Андрей Рублёв победил первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале.
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