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США выиграли мужской финал по баскетболу на ОИ, Рублёв победил Синнера. Главное к утру

США выиграли мужской финал по баскетболу на ОИ, Рублёв победил Синнера. Главное к утру
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Мужская сборная США выиграла олимпийский финал по баскетболу в Париже, одолев национальную команду Франции (98:87), российский теннисист Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал турнира в Монреале, олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за травли в Сети. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США по баскетболу победила команду Франции в матче за золото на Олимпиаде в Париже.
  2. Андрей Рублёв победил первую ракетку мира Синнера в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале.
  3. Чемпион ОИ-2024 по женскому боксу Хелиф подала жалобу в прокуратуру из-за травли в Сети.
  4. «Краснодар» вырвал победу в концовке матча с ЦСКА в 4-м туре РПЛ.
  5. Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Торонто.
  6. Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 10 августа, таблица.
  7. Ванья Дркушич подпишет четырёхлетний контракт с «Зенитом».
  8. Узбекистан стал победителем медального зачёта Олимпиады-2024 в боксе.
  9. Результаты турнира UFC Vegas 95 с главным боем Спивак — Тыбура.
  10. Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто, уступив Аманде Анисимовой.
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