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Германия — Дания, гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Германия — Дания, гандбол, мужчины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш мужского гандбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в гандболе среди мужчин.

В финале встретятся национальные команды Германии и Дании, его начало назначено на 14:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада 2024. Гандбол
Мужчины. Финал. Германия — Дания
11 августа 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Немцы в четвертьфинале одолели в дополнительное время Францию со счётом 35:34, после чего переиграли в полуфинале национальную команду Испании (25:24). Датчане в 1/4 финала победили Швецию (32:31), а в 1/2 финала одолели Словению (31:30).

Гандбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Гандбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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