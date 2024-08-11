Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 11 августа

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт заключительный соревновательный день. В турнире по водному поло среди мужчин будет определён победитель Олимпиады.

Олимпиада-2024. Водное поло, 11 августа (время московское).

10:00 — Мужчины. За 5-е место. Греция — Испания.

11:35 — Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия.

15:00 — Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.