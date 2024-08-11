Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 11 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 15 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидерство перехватила сборная Китая, в её активе 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На вторую строчку откатилась команда США, которая завоевала 37 золотых, 43 серебряных и 42 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает Австралия: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград.

Выступавшие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В заключительный 16-й соревновательный день 11 августа будет разыграно шесть комплектов наград в вольной борьбе, три — в велоспорте. По одному комплекту медалей 11 августа олимпийцы разыграют в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе, лёгкой атлетике, современном пятиборье и тяжёлой атлетике.