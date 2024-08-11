Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 11 августа 9.30, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 11 августа 9.30, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 15 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидерство перехватила сборная Китая, в её активе 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые награды. На вторую строчку откатилась команда США, которая завоевала 37 золотых, 43 серебряных и 42 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает Австралия: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград.

Таблица медального зачёта ОИ-2024

Выступавшие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В заключительный 16-й соревновательный день 11 августа будет разыграно шесть комплектов наград в вольной борьбе, три — в велоспорте. По одному комплекту медалей 11 августа олимпийцы разыграют в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе, лёгкой атлетике, современном пятиборье и тяжёлой атлетике.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android