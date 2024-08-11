Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 11 августа

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт заключительный соревновательный день на турнире по вольной борьбе. Будет разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток.

Олимпиада-2024. Вольная борьба, 11 августа (время московское)

12:00 — Мужчины. До 97 кг. Утешительный раунд

12:00 — Мужчины. До 65 кг. Утешительный раунд

12:00 — Женщины. До 76 кг. Утешительный раунд

13:00 — Мужчины. До 65 кг. За 3-е место

13:25 — Мужчины. До 65 кг. Финал

13:35 — Мужчины. До 97 кг. За 3-е место

14:00 — Мужчины. До 97 кг. Финал

14:20 — Женщины. До 76 кг. За 3-е место

14:45 — Женщины. До 76 кг. Финал.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.