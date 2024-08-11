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Дюрант поддержал Вембаньяму, Дэвис попробовал медаль на зуб. Фото победы США в финале ОИ

Дюрант поддержал Вембаньяму, Дэвис попробовал медаль на зуб. Фото победы США в финале ОИ
Сборная США по баскетболу выиграла Олимпиаду
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10 августа на Олимпийских играх в Париже завершился мужской баскетбольный турнир. В финале встречались сборные Франции и США, американцы одержали победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Самым результативным игроком в составе сборной США стал Стефен Карри. За 29 минут и 37 секунд, проведённых на площадке, ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата.

У французов лучшую результативность показал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи он набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.

Лучшие фото с матча США — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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