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Мужская сборная США по вольной борьбе впервые за 56 лет не выиграла золото на Олимпиаде

Мужская сборная США по вольной борьбе впервые за 56 лет не выиграла золото на Олимпиаде
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Мужская сборная США по вольной борьбе впервые за 56 лет завершит выступление на Олимпиаде без золотых медалей.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в финальной схватке принимал участие один американец. Борец Спенсер Ли завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. Ещё два представителя США Кайл Дэйк и Аарон Брукс стали бронзовыми призёрами Олимпиады. В воскресенье, 11 августа, бронзу может взять ещё один американец Кайл Снайдер, который является олимпийским чемпионом 2016 года.

На данный момент сборная США занимает промежуточное второе место в медальном зачёте Олимпиады-2024. На счету американцев 122 медали (38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых). Лидером остаётся сборная Китая.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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