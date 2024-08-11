Мужская сборная США по вольной борьбе впервые за 56 лет не выиграла золото на Олимпиаде

Мужская сборная США по вольной борьбе впервые за 56 лет завершит выступление на Олимпиаде без золотых медалей.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в финальной схватке принимал участие один американец. Борец Спенсер Ли завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. Ещё два представителя США Кайл Дэйк и Аарон Брукс стали бронзовыми призёрами Олимпиады. В воскресенье, 11 августа, бронзу может взять ещё один американец Кайл Снайдер, который является олимпийским чемпионом 2016 года.

На данный момент сборная США занимает промежуточное второе место в медальном зачёте Олимпиады-2024. На счету американцев 122 медали (38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых). Лидером остаётся сборная Китая.