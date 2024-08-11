Сифан Хассан выиграла золото Олимпиады-2024 в марафоне с олимпийским рекордом

Нидерландская бегунья Сифан Хассан завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в марафоне. Она пробежала дистанцию за 2:22.55 и установила олимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевала эфиопка Тигист Ассефа. Бронза — у представительницы Кении Хеллен Онсандо Обири. Чемпионка Игр-2020 в Токио и обладательница мирового рекорда в марафоне Перес Джепчирчир заняла лишь 15-е место.

Хассан завоевала третью медаль на Олимпиаде в Париже. Она выиграла бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Кроме того, она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 Хассан завоёвывала золото на 5000 м и 10 000 м.

Олимпиада-2024. Марафон, женщины:

1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22.55.

2. Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:22.58.

3. Хеллен Онсандо Обири (Кения) — 2:23.10.