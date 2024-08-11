Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Мужская сборная Испании по гандболу стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Мужская сборная Испании по гандболу стала бронзовым призёром Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день. Испанские гандболисты стали обладателями бронзовых медалей Игр-2024. В матче за третье место они обыграли сборную Словении со счётом 23:22 (12:12).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
11 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Испания
Окончен
23 : 22
Словения

Самым результативным игроком встречи стал капитан сборной Словении Юре Доленец, забросивший шесть мячей.

Испанские гандболисты в пятый раз выиграли бронзовые награды Олимпийских игр.

Сегодня, 11 августа, в 14:30 мск состоится финальный матч олимпийских соревнований по гандболу среди мужчин между сборными Германии и Дании.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android