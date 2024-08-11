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Пятикратная чемпионка России Трофимова финишировала 14-й в марафоне на ОИ-2024

Пятикратная чемпионка России в марафоне легкоатлетка Сардана Трофимова, с 2022 года выступающая за Кыргызстан, приняла участие в марафоне на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Под флагом Кыргызстана она заняла достойное 14-е место.

36-летняя Трофимова пробежала дистанцию за 2:26.47. Этот результат стал лучшим в истории Кыргызстана в марафонах.

Победу одержала нидерландская бегунья Сифан Хассан, которая установила олимпийский рекорд (2:22.55). Серебряную медаль завоевала эфиопка Тигист Ассефа. Бронза — у представительницы Кении Хеллен Онсандо Обири. Чемпионка Игр-2020 в Токио и обладательница мирового рекорда в марафоне Перес Джепчирчир заняла лишь 15-е место.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград.