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Сифан Хассан принесла Нидерландам первое в истории олимпийское золото в марафоне

Сифан Хассан принесла Нидерландам первое в истории олимпийское золото в марафоне
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Сегодня, 11 августа, нидерландская бегунья Сифан Хассан завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в марафоне. Она пробежала дистанцию за 2:22.55 и установила олимпийский рекорд.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Марафон
11 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Сифан Хассан
Нидерланды
2:22:55
2
Тигст Ассефа
Эфиопия
2:22:58
3
Хеллен Онсандо Обири
Кения
2:23:10

Это первая золотая медаль Нидерландов в марафоне в истории Олимпийских игр.

Серебряную медаль завоевала эфиопка Тигист Ассефа. Бронза — у представительницы Кении Хеллен Онсандо Обири. Чемпионка Игр-2020 в Токио и обладательница мирового рекорда в марафоне Перес Джепчирчир заняла лишь 15-е место.

Хассан завоевала третью медаль на Олимпиаде в Париже. Она выиграла бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Кроме того, она стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 Хассан стала победительницей в беге на 5000 м и 10 000 м.

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