Сифан Хассан — первая в истории с медалями ОИ на 1500 м, 5000 м, 10 000 м и в марафоне

Нидерландская бегунья Сифан Хассан установила уникальное достижение после победы в марафоне на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Она стала первой спортсменкой в истории, которой удалось завоевать олимпийские медали на дистанциях 1500 м (бронза в Токио-2020), 5000 м (золото в Токио, бронза в Париже), 10 000 м (золото в Токио, бронза в Париже) и в марафоне (золото в Париже). Такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам.

31-летняя Хассан установила олимпийский рекорд в марафоне. Серебряную медаль завоевала эфиопка Тигист Ассефа. Бронза — у представительницы Кении Хеллен Онсандо Обири.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград.