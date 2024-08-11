Стали известны знаменосцы сборной Франции на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Стали известны знаменосцы сборной Франции на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции.

Французский флаг пронесут два олимпийских чемпиона Парижа-2024 — велогонщица Полин Ферран Прево и регбист Антуан Дюпон. Ожидалось, что одним из знаменосцев станет четырёхкратный олимпийский чемпион пловец Леон Маршан, но в итоге не был выбран.

Полин Ферран Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри. Антуан Дюпон завоевал золото в составе сборной Франции по регби-7.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится сегодня, 11 августа. Начало торжественного мероприятия — в 21:00 по московскому времени.