Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Стали известны знаменосцы сборной Франции на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Стали известны знаменосцы сборной Франции на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Комментарии

Стали известны знаменосцы сборной Франции на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции.

Французский флаг пронесут два олимпийских чемпиона Парижа-2024 — велогонщица Полин Ферран Прево и регбист Антуан Дюпон. Ожидалось, что одним из знаменосцев станет четырёхкратный олимпийский чемпион пловец Леон Маршан, но в итоге не был выбран.

Полин Ферран Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри. Антуан Дюпон завоевал золото в составе сборной Франции по регби-7.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится сегодня, 11 августа. Начало торжественного мероприятия — в 21:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Кринж на Олимпиаде. Над австралийкой из брейкинга после выступления смеётся весь мир
Кринж на Олимпиаде. Над австралийкой из брейкинга после выступления смеётся весь мир
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android