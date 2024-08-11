Прыгуны в высоту Керр и Макивен объяснили, почему не захотели делить золото ОИ-2024

Легкоатлеты американец Шелби Макивен и новозеландец Хамиш Керр прокомментировали финал прыжков в высоту на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Судьба золотой медали решалась в перепрыжке.

Спортсмены идентично преодолели планку до высоты 2,36 м, но 2,38 м оба взять не смогли. При равных показателях они имели право устроить перепрыжку или разделить золото по примеру Джанмарко Тамбери и Мутаза Эсса Баршима. В итоге победу одержал Хамиш Керр.

«На самом деле, мы немного поговорили, и он сказал мне: «Давай прыгнем!» Я сказал ему, что согласен. Он хотел перепрыжку, и я согласился. Я упустил золото, но благодарен за то, что получил. Эти соревнования останутся лучшими в моей карьере», — приводит слова Макивена RMC Sport.

«Я очень уважаю Баршима и Тамбери за то, что они сделали в Токио. Но я всегда думал, что участвовать в финале и творить историю таким образом — это что-то невероятное. Я сразу понял, что мы собираемся творить историю, и уверен, что Шелби был в том же настроении», — добавил Керр.