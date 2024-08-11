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Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024
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Мужская сборная США по водному поло завоевала бронзовые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). В матче за третье место американцы обыграли команду Венгрии. Основное время поединка завершилось вничью — 8:8, по буллитам американцы победили со счётом 3:0.

Олимпиада 2024. Водное поло
Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия
11 августа 2024, воскресенье. 11:35 МСК
США
Окончено
11:8
Венгрия

В полуфинале команда США проиграла сборной Сербии со счётом 6:10. Венгры уступили хорватам со счётом 8:9.

Финал между сборными Сербии и Хорватии начнётся в 15:00 по московскому времени. Сербы являются олимпийскими чемпионами Рио-2016 и Токио-2020, хорваты побеждали в Лондоне-2012.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпиады начнётся в 21:00 по мск.

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