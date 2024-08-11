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Бывший российский велогонщик Яковлев не прошёл в полуфинал Олимпиады в Париже

Бывший российский велогонщик Яковлев не прошёл в полуфинал Олимпиады в Париже
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Бывший российский велогонщик Михаил Яковлев не смог пробиться в полуфинал кейрина на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В своём четвертьфинале он занял пятое место, которое не позволило ему продолжить борьбу за медали.

Яковлев выступал за Россию в юниорские годы. После 2022 года он сменил спортивное гражданство и в 2023 впервые принял участие в соревнованиях за сборную Израиля.

Михаил Яковлев — бронзовый призёр в дисциплине кейрин на чемпионате мира по велоспорту на треке 2021 года, в спринте на чемпионате Европы 2021 года и на чемпионате Европы 2024 года. В 2022 году Яковлев установил новый неофициальный мировой рекорд в гонке на 200 метров с воздуха за 9,099 секунды.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград.

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