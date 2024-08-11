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Нидерландский велогонщик дисквалифицирован и оштрафован за удар соперника головой на ОИ

Нидерландский велогонщик Ян-Виллем ван Схип в соревнованиях по велотреку в дисциплине мэдисон ударил головой соперника по заезду Оливера Вуда из Великобритании на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Ван Схип попытался обогнать Вуда по внешнему радиусу, но странным образом врезался в его голову. После столкновения британский велогонщик ударился о заградительный бортик и упал.

Фото: Getty Images

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Getty Images

Команда Великобритании решила не подавать апелляцию, но после рассмотрения инцидента официальными лицами нидерландский дуэт Ян-Виллем ван Схип/Юри Хавик был дисквалифицирован.

Ван Схип также был оштрафован на £ 1050.

Британский дуэт Вуд и Марк Стюарт смогли восстановиться и финишировали на девятом месте.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпиады начнётся в 21:00 мск.