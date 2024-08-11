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Уроженец Чечни завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Уроженец Чечни завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде-2024
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Албанский борец вольного стиля Ислам Дудаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место он одолел Исмаила Мусукаева из Венгрии — 13:12 по очкам.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 65 кг. За 3-е место
11 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
3
Ислам Дудаев
Албания
3
Себастьян Ривера
Пуэрто-Рико

29-летний Ислам Дудаев — россиянин, уроженец Чеченской республики. В сентябре 2021 года он принял спортивное гражданство Албании.

В другой схватке за бронзовую награду пуэрториканец Себастьян Ривера победил Тулгу Тумура Очира из Монголии.

В поединке за звание олимпийского чемпиона в весе до 65 кг представитель Японии Котаро Киёока одолел Рахмана Амузадхалили из Ирана.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 65 кг. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Котаро Киёока
Япония
2
Рахман Амузадхалили
Иран

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
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