Уроженец Чечни завоевал бронзу в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Албанский борец вольного стиля Ислам Дудаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг. В схватке за третье место он одолел Исмаила Мусукаева из Венгрии — 13:12 по очкам.
29-летний Ислам Дудаев — россиянин, уроженец Чеченской республики. В сентябре 2021 года он принял спортивное гражданство Албании.
В другой схватке за бронзовую награду пуэрториканец Себастьян Ривера победил Тулгу Тумура Очира из Монголии.
В поединке за звание олимпийского чемпиона в весе до 65 кг представитель Японии Котаро Киёока одолел Рахмана Амузадхалили из Ирана.
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
- 11 августа 2024
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