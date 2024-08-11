Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Венгерка Мишель Гуляш лидирует после первого вида в пятиборье

Венгерка Мишель Гуляш лидирует после первого вида в пятиборье
Комментарии

Венгерская спортсменка Мишель Гуляш заняла первое место в конкуре в рамках современного пятиборья на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Женщины. Конкур. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Мишель Гуляш
Венгрия
300
2
Сын Мин Сон
Южная Корея
300
3
Чжан Мин-Юй
Китай
300

Второе место заняла представительница Южной Кореи Сын Мин Сон. На третьей позиции — китаянка Чжан Мин-Юй. Современное пятиборье состоит из конкура, фехтования, плавания и бега + стрельбы.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

Материалы по теме
Кому достанутся последние золотые награды? Расписание 16-го дня Олимпиады в Париже
Кому достанутся последние золотые награды? Расписание 16-го дня Олимпиады в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android