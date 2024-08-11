Француженка Клувель показала лучший результат в фехтовании в рамках пятиборья на ОИ

Французская спортсменка Элоди Клувель заняла первое место в фехтовании в рамках современного пятиборья на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Второе место заняла представительница Венгрии Мишель Гуляш. На третьей позиции — итальянка Елена Микели. Современное пятиборье состоит из конкура, фехтования, плавания и бега + стрельбы.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.