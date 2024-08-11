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Француженка Клувель лидирует в пятиборье перед двумя последними видами, Гуляш — вторая

Француженка Клувель лидирует в пятиборье перед двумя последними видами, Гуляш — вторая
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Французская спортсменка Элоди Клувель лидирует в общем зачёте современного пятиборья на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) по итогам трёх видов. На втором месте — венгерка Мишель Гуляш. Современное пятиборье состоит из конкура, фехтования, плавания и бега + стрельбы.

В плавании на дистанции 200 м вольным стилем Клувель заняла третье место. Победу одержала итальянка Аличе Сотеро (восьмое место в зачёте), второе место — у южнокорейской спортсменки Сын Мин Сон, которая располагается на третьей строчке в общем зачёте.

Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Женщины. Плавание. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Аличе Сотеро
Италия
291
2
Сын Мин Сон
Южная Корея
288
3
Элоди Клувель
Франция
287

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

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