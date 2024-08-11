Француженка Клувель лидирует в пятиборье перед двумя последними видами, Гуляш — вторая

Французская спортсменка Элоди Клувель лидирует в общем зачёте современного пятиборья на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) по итогам трёх видов. На втором месте — венгерка Мишель Гуляш. Современное пятиборье состоит из конкура, фехтования, плавания и бега + стрельбы.

В плавании на дистанции 200 м вольным стилем Клувель заняла третье место. Победу одержала итальянка Аличе Сотеро (восьмое место в зачёте), второе место — у южнокорейской спортсменки Сын Мин Сон, которая располагается на третьей строчке в общем зачёте.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.