Француженка Клувель лидирует в пятиборье перед двумя последними видами, Гуляш — вторая
Поделиться
Французская спортсменка Элоди Клувель лидирует в общем зачёте современного пятиборья на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) по итогам трёх видов. На втором месте — венгерка Мишель Гуляш. Современное пятиборье состоит из конкура, фехтования, плавания и бега + стрельбы.
В плавании на дистанции 200 м вольным стилем Клувель заняла третье место. Победу одержала итальянка Аличе Сотеро (восьмое место в зачёте), второе место — у южнокорейской спортсменки Сын Мин Сон, которая располагается на третьей строчке в общем зачёте.
Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Женщины. Плавание. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Аличе Сотеро
Италия
291
2
Сын Мин Сон
Южная Корея
288
3
Элоди Клувель
Франция
287
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2024
-
14:22
-
14:16
-
14:16
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:39
-
13:36
-
13:36
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:14
-
12:56
-
12:52
-
12:49
-
12:47
-
12:45
-
12:37
-
12:33
-
12:13
-
12:09
-
11:57
-
11:43
-
11:42
-
11:42
-
11:30
-
11:25
-
11:23
-
11:19
-
11:16
-
11:15