Японец Киёока победил в вольной борьбе до 65 кг на Олимпийских играх — 2024
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Японский спортсмен Котаро Киёока завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в вольной борьбе в весовой категории до 66 кг. В финальной схватке он одолел иранца Рахмана Амузадхалили со счётом 10:3.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 65 кг. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Котаро Киёока
Япония
2
Рахман Амузадхалили
Иран
Бронзовые медали завоевали уроженец Чечни, выступающий за Албанию, Ислам Дудаев, а также представитель Пуэрто-Рико Себастьян Ривера.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 65 кг. За 3-е место
11 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
3
Ислам Дудаев
Албания
3
Себастьян Ривера
Пуэрто-Рико
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.
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