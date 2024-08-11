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Японец Киёока победил в вольной борьбе до 65 кг на Олимпийских играх — 2024

Японский спортсмен Котаро Киёока завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в вольной борьбе в весовой категории до 66 кг. В финальной схватке он одолел иранца Рахмана Амузадхалили со счётом 10:3.

Бронзовые медали завоевали уроженец Чечни, выступающий за Албанию, Ислам Дудаев, а также представитель Пуэрто-Рико Себастьян Ривера.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.