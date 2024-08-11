Уроженец Дагестана стал бронзовым призёром по вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 97 кг. В схватке за третье место он одолел украинца Мурази Мчедлидзе — 10:0.

26-летний Магомедов — россиянин, уроженец станицы Александрийская Кизлярского района Республики Дагестан. Он — чемпион Европы 2022 года и двукратный призёр мировых первенств.

В поединке за звание олимпийского чемпиона в весе до 97 кг встретятся представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов и Гиви Мачарашвили из Грузии.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.