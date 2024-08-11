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Венгерка Мишель Гуляш выиграла золото ОИ-2024 в пятиборье с мировым рекордом

Венгерка Мишель Гуляш выиграла золото ОИ-2024 в пятиборье с мировым рекордом
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Венгерская спортсменка Мишель Гуляш завоевала золотую медаль в современном пятиборье на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она установила мировой рекорд по набранным баллам в данной дисциплине — 1461.

Олимпиада 2024. Современное пятиборье
Женщины. Бег + стрельба. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:40 МСК
Окончено
1
Мишель Гуляш
Венгрия
1461 WR
2
Элоди Клувель
Франция
1452
3
Сын Мин Сон
Южная Корея
1441

Серебряным призёром стала француженка Элоди Клувель, которая лидировала перед финальными видами. Бронза — у южнокорейской спортсменки Сын Мин Сон.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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