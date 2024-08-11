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Венгерка Мишель Гуляш выиграла золото ОИ-2024 в пятиборье с мировым рекордом

Венгерская спортсменка Мишель Гуляш завоевала золотую медаль в современном пятиборье на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она установила мировой рекорд по набранным баллам в данной дисциплине — 1461.

Серебряным призёром стала француженка Элоди Клувель, которая лидировала перед финальными видами. Бронза — у южнокорейской спортсменки Сын Мин Сон.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.