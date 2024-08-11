Спортсмены из США с большим отрывом выиграли медальный зачёт в лёгкой атлетике на ОИ
Американские спортсмены с большим преимуществом выиграли медальный зачёт по лёгкой атлетике на Олимпийских играх в Париже. Представители США завоевали 14 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград (всего — 34).
Олимпиада-2024. Медальный зачёт по лёгкой атлетике, топ-10:
- США — 14 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей (всего 34).
- Кения — 4 — 2 — 5 (11).
- Канада — 3 — 1 — 1 (5).
- Нидерланды — 2 — 1 — 3 (7).
- Испания — 2 — 1 — 1 (4).
- Норвегия — 2 — 1 — 0 (3).
- Великобритания — 1 — 4 — 5 (10).
- Ямайка — 1 — 3- 2 (6).
- Эфиопия — 1 — 3 -0 (4).
- Австралия — 1 — 2 -4 (7).
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
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