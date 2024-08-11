Бывший российский борец Тажудинов завоевал золото Олимпиады-2024 под флагом Бахрейна

Бывший российский борец Ахмед Тажудинов, ныне представляющий Бахрейн, завоевал золотую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финальной схватке он одолел грузина Гиви Мачарашвили со счётом 2:0. Для Бахрейна это первое в истории золото с ОИ в борьбе.

С осени 2022 года Тажудинов выступает за Бахрейн. Под бахрейнским флагом он является двукратным чемпионом Азии (2023, 2024), чемпионом мира и чемпионом Азиатских игр.

Бронзовые медали завоевали представитель Азербайджана Магомедхан Магомедов и борец из Ирана Амирали Азарпира.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.