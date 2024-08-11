Сборная Украины завоевала 12 медалей на Олимпиаде-2024 — на семь меньше, чем в Токио-2020

Сборная Украины завоевала 12 медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовых. По общему количеству медалей это на семь меньше, чем на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Золотые медали выиграли Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Александр Хижняк (бокс) и сборная Украины в командной сабле (фехтование). Несмотря на малое общее количество медалей, украинцы показали лучший результат по количеству золота за 12 лет. На Олимпиаде-2012 в Лондоне спортсмены с Украины завоевали пять золотых медалей.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.