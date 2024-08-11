Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 81 кг

Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь выиграла золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 309 кг. Второе место заняла спортсменка из Южной Кореи Пак Хе Чон (299 кг). Тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Эмили Кэмпбелл

Великобритания (288 кг).

Ли Вэньвэнь стала лучшей в рывке, взяв 136 кг, и в толчке (173 кг) и по сумме двух упражнений заняла первое место в своей весовой категории на Олимпиаде в Париже.

Это 40-я золотая медаль Китая на Олимпийских играх в Париже. Занимающие второе место в медальном зачёте спортсмены из США имеют в своём активе 38 наград высшего достоинства. Они могут обойти китайцев в случае победы в финалах соревнований по омниуму (велотрек), женскому баскетболу и женскому волейболу. Китайские спортсмены больше не смогут пополнить копилку золотых медалей на Олимпиаде.

Олимпиада в Париже завершится сегодня, 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.