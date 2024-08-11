Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 81 кг

Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 81 кг
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь выиграла золотую медаль в весовой категории свыше 81 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 309 кг. Второе место заняла спортсменка из Южной Кореи Пак Хе Чон (299 кг). Тройку лидеров замкнула представительница Великобритании Эмили Кэмпбелл
Великобритания (288 кг).

Олимпиада 2024. Тяжёлая атлетика
Женщины. Свыше 81 кг
11 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Ли Вэньвэнь
Китай
309
2
Пак Хе Чон
Южная Корея
299
3
Эмили Кэмпбелл
Великобритания
288

Ли Вэньвэнь стала лучшей в рывке, взяв 136 кг, и в толчке (173 кг) и по сумме двух упражнений заняла первое место в своей весовой категории на Олимпиаде в Париже.

Это 40-я золотая медаль Китая на Олимпийских играх в Париже. Занимающие второе место в медальном зачёте спортсмены из США имеют в своём активе 38 наград высшего достоинства. Они могут обойти китайцев в случае победы в финалах соревнований по омниуму (велотрек), женскому баскетболу и женскому волейболу. Китайские спортсмены больше не смогут пополнить копилку золотых медалей на Олимпиаде.

Олимпиада в Париже завершится сегодня, 11 августа. Всего разыгрывается 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Таблица медального зачёта ОИ-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android