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Новозеландская велогонщица Эндрюс выиграла золото Олимпиады-2024 в спринте

Новозеландская велогонщица Эндрюс выиграла золото Олимпиады-2024 в спринте
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Новозеландская велогонщица Эллесс Эндрюс завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в треке. В финальном заезде она оказалась сильнее немки Леа Фридрих, которая стала серебряным призёром.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Женщины. Спринт. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Эллесс Эндрюс
Новая Зеландия
Winner
2
Леа Фридрих
Германия
+0.624
3
Эмма Финукейн
Великобритания
Winner

Бронзовую медаль завоевала британка Эмма Финукейн. В заезде за третье место она обошла представительницу Нидерландов Хетти ван де Ваув.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Эндрюс завоевала серебряную награду.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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