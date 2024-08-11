Нидерландский велогонщик Лаврейсен стал олимпийским чемпионом 2024 года в кейрине

Велогонщик из Нидерландов Харри Лаврейсен выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в кейрине. Серебряным призёром стал австралиец Мэттью Ричардсон, пьедестал дополнил его соотечественник Мэттью Глетцер.
Лаврейсен стал пятикратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 он побеждал в индивидуальном и командном спринтах. В Париже-2024 нидерландец также выиграл оба спринта.
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.
- 11 августа 2024
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