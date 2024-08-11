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Нидерландский велогонщик Лаврейсен стал олимпийским чемпионом 2024 года в кейрине

Нидерландский велогонщик Лаврейсен стал олимпийским чемпионом 2024 года в кейрине
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Велогонщик из Нидерландов Харри Лаврейсен выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в кейрине. Серебряным призёром стал австралиец Мэттью Ричардсон, пьедестал дополнил его соотечественник Мэттью Глетцер.

Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Кейрин. Финал
11 августа 2024, воскресенье. 14:32 МСК
Окончено
1
Харри Лаврейсен
Нидерланды
9.397
2
Мэттью Ричардсон
Австралия
+0.056
3
Мэттью Глетцер
Австралия
+0.881

Лаврейсен стал пятикратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 он побеждал в индивидуальном и командном спринтах. В Париже-2024 нидерландец также выиграл оба спринта.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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