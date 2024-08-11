Легкоатлет из ДР Конго сдал положительный тест на стероид на Олимпиаде в Париже

Спринтер из Демократической Республики Конго Доминик Ласкони Муламба сдал положительный тест на допинг по ходу Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Его допинг-проба показала использование анаболического стероида (метаболит станозолола). Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

«Образец был взят ITA под контролем Международного олимпийского комитета (МОК) по тестированию и обработке результатов во время внесоревновательного антидопингового контроля 4 августа в Париже», — говорится в сообщении организации.

Муламба принимал участие в отборочных стартах в беге на 100 м, пройти в полуфинал спортсмен не смог. Его результат был аннулирован, однако Муламба имеет право запросить анализ пробы В.