«Поддерживаем спорт!» Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на ОИ

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился ко всем российским спортсменам, которые выступили на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Огромное спасибо всем нашим спортсменам, которые выступали на Играх в Париже!!! Отдельное спасибо прекрасным гребцам-каноистам Захару Петрову и Алексею Коровашкову!!!

Спасибо спортивным федерациям, которые верили в здравый смысл и в атлетов!!! Мы поддерживаем спорт!!! Наши спортсмены всех победят!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.