Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Поддерживаем спорт!» Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на ОИ

«Поддерживаем спорт!» Губерниев поблагодарил российских спортсменов за выступление на ОИ
Комментарии

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обратился ко всем российским спортсменам, которые выступили на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Огромное спасибо всем нашим спортсменам, которые выступали на Играх в Париже!!! Отдельное спасибо прекрасным гребцам-каноистам Захару Петрову и Алексею Коровашкову!!!

Спасибо спортивным федерациям, которые верили в здравый смысл и в атлетов!!! Мы поддерживаем спорт!!! Наши спортсмены всех победят!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

Материалы по теме
У России всё-таки есть золото на Олимпиаде-2024. Наша чемпионка привела Китай к победе!
У России всё-таки есть золото на Олимпиаде-2024. Наша чемпионка привела Китай к победе!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android