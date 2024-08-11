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Глава Якутии поблагодарил Сардану Трофимову за выступление в марафоне на Олимпиаде

Глава Якутии поблагодарил Сардану Трофимову за выступление в марафоне на Олимпиаде
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поблагодарил легкоатлетку Сардану Трофимову за выступление в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка выступала под флагом Кыргызстана и заняла 14-е место.

«Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что, если долго и усердно работать ради поставленной цели, всё получится.

От всей души поздравляю с хорошим выступлением на Олимпиаде. Это результат упорной работы и сильного характера. Благодарю Сардану за неоценимый вклад в развитие спорта республики! Молодец!» — написал Николаев в своём телеграм-канале.

Напомним, победу в олимпийском марафоне одержала Сифан Хассан из Нидерландов.

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