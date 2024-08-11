Американская велогонщица Валенте стала олимпийской чемпионкой в омниуме

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Велогонщица из США Дженнифер Валенте выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в омниуме. Серебряным призёром стала представительница Польши Дарья Пикулик, бронза — у новозеландки Элли Уоллатсон.

Олимпиада-2024. Трек. Женщины. Омниум. Гонка по очкам (финал)

1. Дженнифер Валенте (США) — 144.

2. Дарья Пикулик (Польша) — 131.

3. Элли Уоллатсон (Новая Зеландия) — 125.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.