США отстают от Китая на одну золотую медаль перед двумя последними видами на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже осталось разыграть два комплекта наград. В медальном зачёте лидирует Китай, завоевавший 40 золотых медалей. На одну награду высшего достоинства отстают американцы.
У команды США остаётся шанс занять первое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр. В случае победы женской сборной США по баскетболу в финальном матче Олимпиады с Францией американцы сравняются с Китаем по количеству золотых медалей. Так как серебряных наград больше у представителей США (44-27), в случае выигрыша американских баскетболисток первое место в медальном зачёте займут американские спортсмены.
Ещё один комплект наград будет разыгран в водном поло. В финале мужского олимпийского турнира встречаются сборные Сербии и Хорватии.
Олимпиада-2024, медальный зачёт перед двумя заключительными видами. Топ-3:
- Китай — 40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые (всего — 91).
- США — 39-44-43 (126).
- Япония — 20-12-13 (45).