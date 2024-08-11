США отстают от Китая на одну золотую медаль перед двумя последними видами на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже осталось разыграть два комплекта наград. В медальном зачёте лидирует Китай, завоевавший 40 золотых медалей. На одну награду высшего достоинства отстают американцы.

У команды США остаётся шанс занять первое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр. В случае победы женской сборной США по баскетболу в финальном матче Олимпиады с Францией американцы сравняются с Китаем по количеству золотых медалей. Так как серебряных наград больше у представителей США (44-27), в случае выигрыша американских баскетболисток первое место в медальном зачёте займут американские спортсмены.

Ещё один комплект наград будет разыгран в водном поло. В финале мужского олимпийского турнира встречаются сборные Сербии и Хорватии.

Олимпиада-2024, медальный зачёт перед двумя заключительными видами. Топ-3: